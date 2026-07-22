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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рич Пол о словах Леброна про «веру в процесс». «Эта фраза несет негативную коннотацию»

Агент Леброна Джеймса Рич Пол утверждает, что слова форварда о «вере в процесс» на недавнем мероприятии Fanatics Fest точно не являются намеком на грядущий переход свободного агента в «Филадельфию».

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