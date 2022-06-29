В рамках акции «Безопасное лето» госавтоинспекторы Приморского края учат детей дорожной безопасности в пришкольных лагерях

В Приморском крае сотрудники полиции проводят мероприятия в рамках профилактической акции МВД России «Безопасное лето».

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