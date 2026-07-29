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ИА Регнум

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Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, пострадал водитель

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, пострадал водитель

В Куйбышевском районе Запорожской области украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи. В результате удара пострадал водитель автомобиля, сообщила 29 июля в MAX пресс-служба регионального минздрава.

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