Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, пострадал водитель

В Куйбышевском районе Запорожской области украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи. В результате удара пострадал водитель автомобиля, сообщила 29 июля в MAX пресс-служба регионального минздрава.
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