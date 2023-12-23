Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития

Hyperloop One будет закрыт. Проект получил широкую известность благодаря участию в нем Илона Маска, который обещал миру выскоскоростные поезда будущего, но инвесторы не видят больше перспектив или не хотят связывать свое имя с Hyperloop.
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