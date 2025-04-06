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Бучневич забил во 2-м матче подряд – «Колорадо». У форварда «Сент-Луиса» 17+33 в 72 играх

Форвард «Сент-Луиса» отличился в игре с «Колорадо» (5:4), набрав 50-е (17+33) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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