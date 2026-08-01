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Роль, ради которой Максим Матвеев снова вышел на театральную сцену

Роль, ради которой Максим Матвеев снова вышел на театральную сцену

После шестилетнего перерыва Максим Матвеев вновь выходит на театральную сцену. Но главным событием стало не само возвращение, а то, что все эти годы актёр сознательно отказывался от новых постановок.

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