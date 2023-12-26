Команда PancakeSwap сожгла 10 млн токенов. Цена CAKE выросла на 25%

В попытке ограничить оборот криптовалюты CAKE команда PanCakeSwap сожгла более 10 млн. токенов, что еще больше подтолкнул цену криптовалюты CAKE, поскольку в ходе сегодняшней торговой сессии она выросла более чем на 20%.
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