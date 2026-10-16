💡 Аксёнов пообещал, что уже в ближайшие время крымчанам, кто не получил, поступят выплаты за отсутствие электроэнергии более двух суток В рамках совещания Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что компенсации за ЧС уже перечисляются и на этой неделе должны дойти до людей.