💡 Аксёнов пообещал, что уже в ближайшие время крымчанам, кто не получил, поступят выплаты за отсутствие электроэнергии более двух суток В рамках совещания Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что компенсации за ЧС уже перечисляются и на этой неделе должны дойти до людей.
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