Россиян предупредили об опасности вируса, который распространяется в Telegram

В мессенджере Telegram в последнее время активно распространяется вирус Mamont. О том, что делает этот троян особенно опасным, рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, сообщает агентство «Прайм».
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