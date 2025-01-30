Россиян предупредили об опасности вируса, который распространяется в Telegram

В мессенджере Telegram в последнее время активно распространяется вирус Mamont. О том, что делает этот троян особенно опасным, рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, сообщает агентство «Прайм».