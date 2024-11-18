Тамбовчане завоевали комплект медалей на чемпионате и первенстве России по тхэквондо

Тамбовчане привезли комплект медалей с чемпионата и первенства России по тхэквондо МФТ. Соревнования в течение нескольких дней проходили в Москве и собрали около 1900 тхэквондистов из разных регионов страны.
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