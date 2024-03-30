Подоляк: Мы не считаем, что российская армия пойдёт в крупномасштабное наступление

Заявления политических властей Украины всё более контрастируют с заявлениями главкома ВСУ Сырского. Если Сырский на днях заявил о том, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая и что для ВСУ фактически нет причин для мобилизации полумиллиона украинцев ввиду «изыскания внутренних резервов», то в офисе Зеленского и в Раде считают иначе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)