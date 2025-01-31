Дурной знак для Трампа – экстрасенс оценила авиакатастрофу в первые дни его президентства Евгения КомароваСтрашная авиакатастрофа в первые дни президентства Дональда Трампа являются дурным знаком для США, считает экстрасенс Дарья Миронова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии