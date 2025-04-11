Германия возобновит воинский учет и введет новую модель военной службы

Коалиция консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии намерена возобновить воинский учет, мониторинг, а также ввести новую модель военной службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии