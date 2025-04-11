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Германия возобновит воинский учет и введет новую модель военной службы

Германия возобновит воинский учет и введет новую модель военной службы

Коалиция консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии намерена возобновить воинский учет, мониторинг, а также ввести новую модель военной службы.

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