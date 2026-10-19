На Западе шок: «Первый выстрел» космической войны может грянуть уже сегодня 19 октября российский «Космос-2612» вплотную подойдет к натовскому спутнику-шпиону и скорее всего заставит его сменить орбиту Опасения по поводу возможного начала реальных «Звездных войн» возникли у западных экспертов после того, как 17 октября российский военный спутник приблизился примерно на 5 км к финскому радиолокационному спутнику, совершив маневр, который специалисты по отслеживанию космического пространства назвали «необычным».