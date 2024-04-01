Гендиректор Rheinmetall: США не помогут Европе в случае военной угрозы

Соединенные Штаты не помогут Европе в случае военной угрозы. Соответствующую точку зрения выразил генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер, ставший собеседником издания Financial Times.
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