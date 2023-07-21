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В Санкт-Петербурге полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в повреждении банкомата

В Санкт-Петербурге полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в повреждении банкомата

«В кратчайшие сроки оперативниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Калининского района задержан подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества и попытке хищения денежных средств.

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