Axios: глава ОАЭ предложил Нетаньяху просить денег для палестинцев у Зеленского

Глава ОАЭ посмеялся над просьбой Нетаньяху, посоветовав обратиться к украинскому президенту.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил у президента Эмиратов предоставить финансовые выплаты для безработных палестинцев с Западного Берега, которые получили запрет на въезд в Израиль после атаки ХАМАС.