В российских школах задают домашнее задание, не считаясь с нормативами Роспотребнадзора

Половина школьников в России тратит на домашнее задание в России больше трех часов в день. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, домашнее задание все чаще становится источником стресса для учеников и их родителей.
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