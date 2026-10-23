В башне «IQ-квартал» в Москва-Сити проводят эвакуацию. Об этом 23 октября сообщили очевидцы в Сети. / Источник: © Максим Григорьев/ТАСССо слов свидетелей, внутри небоскреба внезапно зазвучала сирена, после чего находившихся внутри здания попросили выйти на улицу.