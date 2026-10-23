В башне «IQ-квартал» в Москва-Сити проводят эвакуацию. Об этом 23 октября сообщили очевидцы в Сети. / Источник: © Максим Григорьев/ТАСССо слов свидетелей, внутри небоскреба внезапно зазвучала сирена, после чего находившихся внутри здания попросили выйти на улицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Onet: Польша гото...
- ВС России поразил...
- Горят заводы, объ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым