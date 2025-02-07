Перечислены снаряды французских танков ВСУ

«РГ»: Переданные ВСУ танки AMX-10RC несут противотанковые и осколочные снаряды Колесные танки AMX-10RC, которые Франция передала Вороженным силам Украины (ВСУ), несут противотанковые и осколочные боеприпасы.
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