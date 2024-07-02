Крым, исполняя требование Путина, повышает производительность труда

Глава региона заявил, что «всё больше крымских производителей присоединяются к нацпроекту». Крымчане, по словам Аксенова, «добиваются высоких результатов, внедряя бережливое производство» и напомнил, что соответствующую задачу поставил президент страны.
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