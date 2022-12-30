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Барков набрал 3+2 в матче с «Монреалем», сделав хет-трик в 1-м периоде – самый ранний в истории «Флориды»

Барков набрал 3+2 в матче с «Монреалем», сделав хет-трик в 1-м периоде – самый ранний в истории «Флориды»

Александр Барков набрал 3+2 в матче с «Монреалем», сделав хет-трик в 1-м периоде. Капитан «Флориды» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (7:2).

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