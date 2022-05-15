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Аршавин раскритиковал вратаря "Локомотива" Гильерме за ошибку в матче с "Динамо"

Аршавин раскритиковал вратаря "Локомотива" Гильерме за ошибку в матче с "Динамо"

Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о результативной ошибке голкипера московского "Локомотива" Маринато Гильерме в матче со столичным "Динамо" в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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