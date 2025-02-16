Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Диаспора договорилась, чтобы делу на давали ход: приезжие избили русских, но никто из них даже не допрошен

Диаспора договорилась, чтобы делу на давали ход: приезжие избили русских, но никто из них даже не допрошен

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Комментарии
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Serg
Когда уже с Алиевскими выблядками порядок в России наведут? Какие на хер азеровские диаспоры? Когда закон по диаспорам примут?
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17 час.
S
Serg
Вступайте в охот. общества и запасайтесь огнестрелом. Спокойнее спать будете. Сначала гладкостволом, а потом и нарезное приобретете. А кого валить из нарезного, кабана, лося, медведя или кого иного, сами разберетесь.
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17 час.
Aleksandr Sobolev
Да..да...да! 👋 Тут недавно в Азербайджане прикрыли место сходок национальной ОПГ - так называемый Русский Дом! 💪 русская диаспора Азербайджана аж 120 тысяч человек! А сколько там этив русских еще во власти суверенного и древнего баку?!!! Ужас! Доколе!?!!! (а в суверенном Казахстане - русских в обще 3 миллиона! ограничить их в правах, не давать занимать государственные должности...запретить этой русской ОПГ говорить на их славянском-русском языке!☠️)
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7 час.
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