Диаспора договорилась, чтобы делу на давали ход: приезжие избили русских, но никто из них даже не допрошен

Когда уже с Алиевскими выблядками порядок в России наведут? Какие на хер азеровские диаспоры? Когда закон по диаспорам примут?

Вступайте в охот. общества и запасайтесь огнестрелом. Спокойнее спать будете. Сначала гладкостволом, а потом и нарезное приобретете. А кого валить из нарезного, кабана, лося, медведя или кого иного, сами разберетесь.

Aleksandr Sobolev

Да..да...да! 👋 Тут недавно в Азербайджане прикрыли место сходок национальной ОПГ - так называемый Русский Дом! 💪 русская диаспора Азербайджана аж 120 тысяч человек! А сколько там этив русских еще во власти суверенного и древнего баку?!!! Ужас! Доколе!?!!! (а в суверенном Казахстане - русских в обще 3 миллиона! ограничить их в правах, не давать занимать государственные должности...запретить этой русской ОПГ говорить на их славянском-русском языке!☠️)