Орбан: лидеры Евросоюза будут узнавать новости о переговорах России и США из СМИ

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза будут довольствоваться второстепенной ролью в определении будущего мирового порядка и смогут узнавать только из газет, о чем ведут переговоры Россия и США.
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