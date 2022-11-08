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Сушинский о Еронко в «Авангарде»: «Как он может говорить о качествах игрока, если сам, скорее всего, не умеет кататься? Когда я играл, журналисты сидели в баре»

Максим Сушинский высказался о переменах в работе хоккейных журналистов в России. Также бывший президент «Авангарда» ответил на вопросы об Игоре Еронко, который в 2020 году перешел в омский клуб в качестве ассистента генерального менеджера.

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