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Эксперты назвали причины бунта Техаса против Белого дома

Бунт Техаса против Белого дома вызван целым рядом провалов действующей администрации США, а также неспособностью обеспечить безопасность границ на фоне беспрецедентных трат на Украину и поддержание конфликта на Ближнем Востоке.

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