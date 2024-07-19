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Такер Карлсон: после покушения Трамп стал национальным лидером США

Такер Карлсон: после покушения Трамп стал национальным лидером США

Журналист Такер Карлсон во время выступления на съезде Республиканской партии в городе Милуоки (штат Висконсин) заявил, что после покушения на бывшего президента Дональда Трампа все изменилось, а сам он стал лидером нации.

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