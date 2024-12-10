Турция приложит усилия для очистки Сирии от терроризма — Эрдоган

Заверения, что Турция будет прилагать усилия для того, чтобы Сирия стала страной, «свободной от терроризма», сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 декабря в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.
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