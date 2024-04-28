Невролог Шаповалова назвала три работающих метода лечения мигрени

Мигрень – хроническая головная боль, приступы которой мешают человеку нормально жить. Вылечить мигрень нельзя, однако сегодня существуют эффективные методы ее лечения, которые включают триптаны, моноклональные тела и ботулинотерапию.
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