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Деджонте Мюррэй обманным движением заставил Джоэла Эмбиида упасть

Деджонте Мюррэй обманным движением заставил Джоэла Эмбиида упасть

Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй во время матча против «Филадельфии» при помощи обманного движения заставил центрового соперника Джоэла Эмбиида упасть на паркет, после чего исполнил лэй-ап без сопротивления.

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