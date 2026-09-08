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Ученые выяснили, как здоровый сон влияет на риск инсульта

Ученые выяснили, как здоровый сон влияет на риск инсульта

Международная группа ученых изучила данные более 200 тысяч человек и пришла к выводу, что здоровый сон связан с пониженным риском инсульта.

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