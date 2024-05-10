The Guardian: OpenAI могут разрешить создавать порнографию с помощью ИИ

Компания OpenAI, создавшая чат-бот ChatGPT и генератор изображений DALL-E, рассматривает возможность разрешить пользователям создавать откровенный контент, включая порнографию, с помощью искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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