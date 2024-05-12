Глава ЯНАО Артюхов: Ямал поможет пострадавшим при обстреле ВСУ белгородцам

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ выразил соболезнования родным погибших и заявил о готовности региона оказать любую помощь пострадавшим.
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