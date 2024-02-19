Спрос на Ford Focus взлетел перед прекращением производства

В Европе спрос на Ford Focus резко возрос перед предстоящим прекращением производства данной модели. В прошлом году было продано более 100 тысяч хетчбэков и универсалов, что на 27,6% больше, чем в 2022 году.
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