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В «Метрополитен-опера» не готовы возобновлять контракт с Анной Нетребко даже после того, как она высказала свою позицию по Украине

В «Метрополитен-опера» не готовы возобновлять контракт с Анной Нетребко даже после того, как она высказала свою позицию по Украине

Директор «Метрополитен-опера» Питер Гельб сообщил, что театр не готов возобновлять сотрудничество с российской оперной певицей Анной Нетребко даже после того, как она публично высказала свою позицию в отношении Украины.

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