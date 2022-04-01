В «Метрополитен-опера» не готовы возобновлять контракт с Анной Нетребко даже после того, как она высказала свою позицию по Украине

Директор «Метрополитен-опера» Питер Гельб сообщил, что театр не готов возобновлять сотрудничество с российской оперной певицей Анной Нетребко даже после того, как она публично высказала свою позицию в отношении Украины.
Популярные статьи
- Боевики украинского националистического батальона попали в капкан на територии «Азовстали»
- Делягин: «Если Россия начнет продавать все свое сырье только за рубли − она сокрушит агрессоров в считанные дни»
- Военный эксперт Коротченков: «Мирное соглашение с Украиной будет не просто ошибкой, это будет предательством»
Свежие комментарии