Ученые нашли микропластик в реке в Узбекистане, имеющей большое значение в орошении полей

Результаты исследований опубликованы в свежем номере журнала Green Analytical Chemistry (Q2). – Микрочастицы пластика (от одного мкм до пяти миллиметров) представляют большую угрозу для водных экосистем из-за их повсеместного распространения и способности накапливать токсичные вещества.