По Фрейду: Захарова прокомментировала запрет Овечкину на въезд в Латвию

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пыталась обратить на себя внимание, когда запретила въезд в страну хоккеисту Александру Овечкину и главе Международной боксерской ассоциации Умару Кремлеву.