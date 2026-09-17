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По Фрейду: Захарова прокомментировала запрет Овечкину на въезд в Латвию

По Фрейду: Захарова прокомментировала запрет Овечкину на въезд в Латвию

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пыталась обратить на себя внимание, когда запретила въезд в страну хоккеисту Александру Овечкину и главе Международной боксерской ассоциации Умару Кремлеву.

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