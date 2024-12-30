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В Москве дети отравились пельменями из «ВкусВилла»

В Москве дети отравились пельменями из «ВкусВилла»

В Москве дети отравились пельменями из магазина «ВкусВилл». Об этом пишет Telegram-канал Baza. 28 ноября покупательница Анна приобрела пельмени «Мясное ассорти», производителем которых является ООО «Чали» из Орловской области.

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