Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Чехии заявили, что местные фирмы с октября начали поставлять газ из России

В Чехии заявили, что местные фирмы с октября начали поставлять газ из России

Чешские компании с октября вновь начали поставлять российский природный газ, объемы импорта топлива из России в прошлом месяце составили 1,2% от общего объема поставок газа в Чехию за 2023 год, сообщил министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела.

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