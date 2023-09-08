ХУДШИЕ ОПАСЕНИЯ ВРАГА ПОДТВЕРДИЛИСЬ: САМАЯ ВАЖНАЯ РЕЧЬ ПУТИНА УЖЕ ГОТОВИТСЯ

г галина Пока это только слова. Никак с Украиной не разберемся.

СЕРГЕЙ Лютов Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Всё-таки не всем на Украине мозги промыли - на фроте щирых - могилизуют, адекватные в основном сдаются, а проводя демобилизацию и денацификацию, разрушая города, выковыривая сволочей из подвалов не стоит, пусть приходят туда, где разруха и находят то, что заслужили!