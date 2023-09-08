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ХУДШИЕ ОПАСЕНИЯ ВРАГА ПОДТВЕРДИЛИСЬ: САМАЯ ВАЖНАЯ РЕЧЬ ПУТИНА УЖЕ ГОТОВИТСЯ

ХУДШИЕ ОПАСЕНИЯ ВРАГА ПОДТВЕРДИЛИСЬ: САМАЯ ВАЖНАЯ РЕЧЬ ПУТИНА УЖЕ ГОТОВИТСЯ

MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS Как известно, больше всего враг боялся, что Россия всё-таки пойдёт по пути возрождения Империи.

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Комментарии
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г
галина
Пока это только слова. Никак с Украиной не разберемся.
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9 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Всё-таки не всем на Украине мозги промыли - на фроте щирых - могилизуют, адекватные в основном сдаются, а проводя демобилизацию и денацификацию, разрушая города, выковыривая сволочей из подвалов не стоит, пусть приходят туда, где разруха и находят то, что заслужили!
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8 час.
Александр Николаевич
Сейчас Россия вынуждена (как ВСЕ во все мировые войны) придти к гос.капитализму (там где жизненно необходимо) А остальное, типа посадить НЕДОТЕПУ Ходора- УЖЕ пройдено- &quot;Кто успел спрятоться-я не виноват!!!
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1 час.

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