НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    А чего они такие грус тные сидят? Откаты маленькие?Как вспомню кап.ремонт нашего дома, так вздрогну.Мало того,ч то ис...Более 70 домов в ...
  • Людмила Абрамова
    всех живодеров нужно судить и сажать в тюрьмуАнгарчанину дали ...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    рекламс как же без этого, а самая хорошая реклама была бы, если б это дерьмецо даванкова скормили голодным собакам!! ...«Новые люди» Ирку...

Ангарский завод полимеров – призёр регионального этапа летних спортивных игр ПАО «НК «Роснефть»

Ангарский завод полимеров – призёр регионального этапа летних спортивных игр ПАО «НК «Роснефть»

С 25 по 29 мая в Ангарске проходил зональный этап XIX Летних спортивных игр НК «Роснефть», объединивший около 300 спортсменов из Якутии, Комсомольска-на-Амуре, Самары, Ямало-Немецкого автономного округа, Иркутска и Ангарска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх