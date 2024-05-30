Ангарский завод полимеров – призёр регионального этапа летних спортивных игр ПАО «НК «Роснефть»

С 25 по 29 мая в Ангарске проходил зональный этап XIX Летних спортивных игр НК «Роснефть», объединивший около 300 спортсменов из Якутии, Комсомольска-на-Амуре, Самары, Ямало-Немецкого автономного округа, Иркутска и Ангарска.