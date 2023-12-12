Входящие в состав одного из отрядов десанта Вооружённых сил Российской Федерации военнослужащее, задействовав беспилотные летательные аппараты, подвергли ликвидации пехотное соединение нацистских формирований киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии