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Царьград

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Русская фигуристка Самоделкина: преодоление препятствий в международной арене

Русская фигуристка Самоделкина: преодоление препятствий в международной арене

Елена Вайцеховская оценила выступление русской фигуристки Софьи Самоделкиной на чемпионате мира в Бостоне.

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