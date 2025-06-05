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Каждый четвертый опрошенный россиянин ждет возвращения зарубежных брендов

Каждый четвертый опрошенный россиянин ждет возвращения зарубежных брендов

Каждый третий опрошенный россиянин уже нашел российские марки одежды как альтернативу зарубежным брендам, а каждый четвертый все же ждет возобновления продаж иностранных марок, в особенности люксовых аксессуаров и обуви.

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