Нарышкин: Дуров не допустит передачу Западу чувствительной информации

АЮ

Александр Юткин

Вляпались и задергались. Белые и пушистые овечки. А что за Телеграм знали. Что за тип тоже знали. Так, какого хрена чинуши туда полезли? Сэкономили? Или квасу перепили? Зачем нам кружевные, мы свои семейные нашли! Вот только коленки заштопать забыли.