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Нарышкин: Дуров не допустит передачу Западу чувствительной информации

Нарышкин: Дуров не допустит передачу Западу чувствительной информации

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что сооснователь Telegram Павел Дуров после задержания французскими правоохранительными органами не допустит передачу западным странам чувствительной информации.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Вляпались и задергались. Белые и пушистые овечки. А что за Телеграм знали. Что за тип тоже знали. Так, какого хрена чинуши туда полезли? Сэкономили? Или квасу перепили? Зачем нам кружевные, мы свои семейные нашли! Вот только коленки заштопать забыли.
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