Нарышкин: Дуров не допустит передачу Западу чувствительной информации

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что сооснователь Telegram Павел Дуров после задержания французскими правоохранительными органами не допустит передачу западным странам чувствительной информации.
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