Батькина гвардия — что ждет ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Людмила Лиханова

Оставляю в стороне ваши туповатые слова. и задаю вопрос: ПОЧЕМУ , получая деньги из ОДНОГО и ТОГО же бюджета вагнеровцы были одеты-обуты, накормлены, выплаты во-время, помощь родным бойцов, даже достойное захоронение, правда с кучей препятствий было, а вот с другой стороны ЧТО? Неразбериха в военкоматах, а уж о снабжении и выплатах много было сказано. Так ПОЧЕМУ такая разница? У Батьки такого не будет. Вот в чем разница в подписании контрактов. А те, кто подписал или подпишет контракты с МО будет каждый день сравнивать ДО и ПОСЛЕ.