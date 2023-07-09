«Музыканты» укрепят братскую армию перед войной с НАТО и могут использоваться для освобождения Киева Дмитрий Родионов Фото: Эрик Романенко/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Лариса Шеслер Эдуард Попов При размещении «Вагнера» на территории Белоруссии с компанией подпишут юридически обязывающий контракт, а закон или указ определит правила, по которым будет действовать компания, заявил президент РБ Александр Лукашенко.
Батькина гвардия — что ждет ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
Комментарии
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Владислав Владислав
Поживем, увидим. Но, поверьте, будет много интересно ...
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5 час.
Людмила Лиханова
Оставляю в стороне ваши туповатые слова. и задаю вопрос: ПОЧЕМУ , получая деньги из ОДНОГО и ТОГО же бюджета вагнеровцы были одеты-обуты, накормлены, выплаты во-время, помощь родным бойцов, даже достойное захоронение, правда с кучей препятствий было, а вот с другой стороны ЧТО? Неразбериха в военкоматах, а уж о снабжении и выплатах много было сказано. Так ПОЧЕМУ такая разница? У Батьки такого не будет. Вот в чем разница в подписании контрактов. А те, кто подписал или подпишет контракты с МО будет каждый день сравнивать ДО и ПОСЛЕ.
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3 час.
Людмила Лиханова
Потянет. Помогут. Для России это очень важное направление и теперь вопрос о втором фронте против России отошел вдаль.
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3 час.
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