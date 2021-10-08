При раскопках на месте будущего археологического парка «Херсонеса» обнаружили около 300 тыс. находок (СЮЖЕТ)

Четыре месяца работы, исследованы 8000 квадратных метров, обнаружено около 300 тысяч находок — таковы не окончательные цифры масштабной комплексной экспедиции, которые на брифинге в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» озвучили специалисты.