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При раскопках на месте будущего археологического парка «Херсонеса» обнаружили около 300 тыс. находок (СЮЖЕТ)

При раскопках на месте будущего археологического парка «Херсонеса» обнаружили около 300 тыс. находок (СЮЖЕТ)

Четыре месяца работы, исследованы 8000 квадратных метров, обнаружено около 300 тысяч находок — таковы не окончательные цифры масштабной комплексной экспедиции, которые на брифинге в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» озвучили специалисты.

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