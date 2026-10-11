Физики описали устойчивый след прошлого в хаотичной квантовой системе

Физики описали эффект, при котором квантовая система сохраняет статистический след своего начального состояния даже после длительной эволюции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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