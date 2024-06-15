Завещание Григория Лепса: кому достанутся миллионы певца

Григорий Лепс рассказал о своем завещании! Народный артист всегда прекрасно зарабатывал.Григорий Лепс остается очень востребованным певцом, его регулярно приглашают на крупные концерты, а также рады видеть на корпоративах.
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